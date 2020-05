Facebook

15. Mai, 14.15 Uhr - Resolution

Was heute (unter anderem) alles vor sich geht: Brexit-Chefverhandler Michel Barnier und sein Team haben eine weitere Verhandlungswoche mit den Briten hinter sich. Kurz zusammengefasst: es ist kompliziert. Es geht nichts weiter, es fehlen die "echten" Verhandlungen abseits der Videokonferenzen. Und es besteht weiterhin ein übler Verdacht: Boris Johnson könnte, so das Narrativ, die EU bewusst auflaufen lassen. Entweder, damit die Union kurz vor Schluss die Nerven wegwirft und den Briten viele Zuckerln zugesteht, oder, um die negativen Folgen des Brexit elegant in die verheerenden Corona-Folgen versinken zu lassen; Falls Zweifel aufkommen, könnte man die weitere Schuld dann immer noch der EU in die Schuhe schieben...

Inzwischen ist das EU-Parlament hoch aktiv, diese Woche wieder (virtuelle) Plenarsitzung. Vieles wurde auf den Weg gebracht (unter anderem eine neue Kennzeichnung von Autoreifen - in Zukunft sollen auch Dinge wie Spritverbrauch oder Abrieb aufscheinen, damit Käufer die umweltbewussteren Modelle erkennen können. Auch die Laufleistung soll ersichtlich sein, das alles ab 2022.

Heute wurde aber auch noch eine Resolution verabschiedet, mit großer Mehrheit (505 Ja-Stimmen, 119 Nein und 69 Enthaltungen). Es geht Aufbauplan für die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise und den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Das EU-Parlament fordert in der Resolution ein Volumen von zwei Billionen Euro für einen Aufbaufonds, der zusätzlich zum EU-Budget berechnet werden müsse. Die Mittel sollen demnach vor allem als Zuschüsse und nicht als Kredite in die EU-Staaten fließen. Nicht rückzahlbare Finanzhilfen werden unter anderem von Österreich abgelehnt, Länder wie Frankreich, Italien und Spanien bestehen dagegen auf solche Transferzahlungen.