Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

27. August, 14.30 Uhr - Coronaopfer

Der Sommer hat sich verabschiedet aus Brüssel, seit Tagen ziehen graue Wolken über die Stadt, es regnet, es windet, wenigstens ist es nicht auch noch so kalt, wie es ausschaut. Im Parlament haben heute die Trilog-Verhandlungen ums Budget begonnen, das wird noch eine "schwere Partie", ist aber für die Öffentlichkeit nicht gerade eine aufregende Sache. Die aktuellen Ratstreffen (gestern Verteidigungsminister, heute Außenminister) finden im Ratsvorsitzland Deutschland (in Berlin) statt, also bleibt es vorerst ruhig in der belgischen Hauptstadt.