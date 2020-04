Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

23. April, 10.15 Uhr - EuGH-Urteil

Artenschutz ist ein wichtiges Thema in der EU - übergerordnet, damit nicht wieder jedes Land einfach tut, wie es will. Das weiß jetzt auch das Land Niederösterreich. Gerade eben wurde bekannt, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) der EU-Kommission recht geben wird: Diese hatte eine Vertragsverletzungsklage gegen Österreich eingebracht, weil in Niederösterreich die "Frühjahrsjagd auf die männliche Waldschnepfe" gestattet war. Geht einfach nicht, stellten die Höchstrichter fest. Das passt nicht zur Vogelschutzrichtlinie. Nun wird man sich wohl mit einer Überarbeitung der "niederösterreichischen Waldschnepfenverordnung" befassen müssen; Tier- und Umweltschutz ist halt doch eine sehr wichtige Sache, die alle betrifft.

17. April, 18.30 Uhr - News ohne Ende

Alles ist im Corona-Modus, natürlich auch die EU. Dabei arbeiten die Institutionen, die Beamten, die Abgeordneten alle auf Hochtouren. Doch nicht nur rund um das alles beherrschende Thema, es gibt zahlreiche andere Bereiche oder welche am Rand, die aber in der Nachrichtenflut völlig untergehen. Hier ist eine Auswahl an Meldungen der letzten Stunden - die Liste ließe sich noch lange fortsetzen:

Das EU-Parlament hat das Vorgehen Ungarns und Polens in der Corona-Pandemie kritisiert. Die Abgeordneten bedauerten, dass die ungarische Regierung den Notstand unbefristet ausgerufen habe, hieß es in einer am Freitag verabschiedeten Resolution. Zudem rügten die EU-Parlamentarier die polnische Regierung für die geplante Durchführung der Präsidentenwahl während der Pandemie.

Die Abgeordneten bedauerten, dass die ungarische Regierung den Notstand unbefristet ausgerufen habe, hieß es in einer am Freitag verabschiedeten Resolution. Zudem rügten die EU-Parlamentarier die polnische Regierung für die geplante Durchführung der Präsidentenwahl während der Pandemie. Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien haben sich auf einen gemeinsamen Ansatz für eine EU-Asylreform geeinigt. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission fordern die Innenminister der vier Länder eine verbindliche Verteilung von Flüchtlingen - allerdings mit Ausnahmen. Österreichs Grüne begrüßten den Vorschlag, das Innenministerium reagierte zunächst nicht.

In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission fordern die Innenminister der vier Länder eine verbindliche Verteilung von Flüchtlingen - allerdings mit Ausnahmen. Österreichs Grüne begrüßten den Vorschlag, das Innenministerium reagierte zunächst nicht. Die EU-Kommission kann den aktualisierten österreichischen Budgetentwurf wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise nicht bewerten. Da der Plan "auf einem makroökonomischen und budgetären Ausblick" basiere, "der vor der Eskalation der Coronavirus-Pandemie formuliert wurde", sei er "nicht mehr realistisch", heißt es in einer Stellungnahme der EU-Behörde in Brüssel am Freitag.

Da der Plan "auf einem makroökonomischen und budgetären Ausblick" basiere, "der vor der Eskalation der Coronavirus-Pandemie formuliert wurde", sei er "nicht mehr realistisch", heißt es in einer Stellungnahme der EU-Behörde in Brüssel am Freitag. Ein Beratungsauftrag an den US-Finanzinvestor Blackrock bringt die EU-Kommission in Erklärungsnot. Bei dem Zuschlag für eine Studie über grüne Investitionen seien alle Vergaberegeln strikt eingehalten worden, so ein Spreche. "Das Angebot von Blackrock war das beste verglichen mit anderen Bewerbern, sowohl technisch als auch finanziell." Den Auftragswert gab er mit 280.000 Euro an. Die Fondsgesellschaft Blackrock mit Sitz in New York verwaltet und investiert Vermögenswerte von mehreren Billionen Dollar. Über den Auftrag an die US-Firma hatten sich zuerst Europaabgeordnete der deutschen AfD empört. Am Donnerstag äußerten auch etwa 80 Parlamentarier von Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen ihr Missfallen. Sie kritisierten mögliche Interessenskonflikte, da Blackrock Milliardeninvestitionen in fossile Energien verantworte und voraussichtlich von Wiederaufbaumaßnahmen nach der Corona-Krise profitieren werde. In einer schriftlichen Anfrage fordern die Abgeordneten eine neue Ausschreibung für den Auftrag.

Bei dem Zuschlag für eine Studie über grüne Investitionen seien alle Vergaberegeln strikt eingehalten worden, so ein Spreche. "Das Angebot von Blackrock war das beste verglichen mit anderen Bewerbern, sowohl technisch als auch finanziell." Den Auftragswert gab er mit 280.000 Euro an. Die Fondsgesellschaft Blackrock mit Sitz in New York verwaltet und investiert Vermögenswerte von mehreren Billionen Dollar. Über den Auftrag an die US-Firma hatten sich zuerst Europaabgeordnete der deutschen AfD empört. Am Donnerstag äußerten auch etwa 80 Parlamentarier von Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen ihr Missfallen. Sie kritisierten mögliche Interessenskonflikte, da Blackrock Milliardeninvestitionen in fossile Energien verantworte und voraussichtlich von Wiederaufbaumaßnahmen nach der Corona-Krise profitieren werde. In einer schriftlichen Anfrage fordern die Abgeordneten eine neue Ausschreibung für den Auftrag. Die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban soll nach dem Willen von EVP-Chef Donald Tusk noch heuer aus der christdemokratischen Parteienfamilie ausgeschlossen werden. Das ungarische Notstandsgesetz in der Corona-Krise möge formaljuristisch nicht zu beanstanden sein, aber habe "mit dem Geist der Demokratie nichts mehr zu tun", sagte der Ex-EU-Ratschef dem "Spiegel".

8. April, 20.00 Uhr - Gekündigt