Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

11. November, 14.00 Uhr - Geschützt

Endlich wieder einmal eine positive Nachricht in diesem an Katastrophen nicht gerade armen Jahr: soeben war das steirische Kürbiskernöl Thema im EU-Parlament. Die Abgeordneten stellten die Weichen für das neue EU-China-Abkommen und dabei ging es auch um den gegenseitigen Schutz qualitativ hochwertiger Erzeugnisse aus der Landwirtschaft. Die ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig berichtet nun, dass unter den 100 Produkten, die wechselweise geschützt sind, nur ein einziges aus Österreich ist: das steirische Kürbiskernöl. Wird es in China angeboten, darf es unter dieser Bezeichnung also tatsächlich nur aus der Steiermark kommen.