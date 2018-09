Biach muss gehen Hauptverbandspräsident wird ein Opfer der Kassenreform

Am Freitag kommt es zur Neuaufstellung der Sozialversicherungen. Statt 21 gibt es in Zukunft nur noch fünf Kassen. Der Chef des Hauptverbands wird demontiert. Kammerchef Mahrer wird nicht in diese Position aufrücken, erfuhr die Kleine Zeitung.