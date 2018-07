Facebook

Grasser mit seinem Verteidiger, Norbert Wess. Dieser übt scharfe Kritik an der Staatsanwaltschaft. © APA/GEORG HOCHMUTH/APA-POOL

Gut ein halbes Jahr und 43 Sitzungstage ist der Buwog-Prozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte bereits alt. Vor vier Wochen nahm der Hauptangeklagte Grasser erstmals vor Richterin Marion Hohenecker Platz, heute – am 44. Verhandlungstag – wird sie seine Befragung fortsetzen.

Die Angeklagten und ihre Verteidiger haben sich bereits eingefunden, die Richterin ist da, es geht los. Als sie mit ihren Fragen beginnen will, meldet sich Norbert Wess zu Wort - mit einem Antrag. Wess zeigt sich empört, weil den Verteidigern eine E-Mail geschickt wurde - mit einem mehr als 1000 Seiten starken Anhang. Dabei handelt es sich um Material, das von Anwalt Gerald Toifl (ebenfalls angeklagt) sichergestellt wurden. Seit elf Monaten seien die Unterlagen unbeachtet herumgelegen, erst jetzt seien sie an die Verteidiger weitergeleitet worden. Es werde also während des Prozesses weiter ermittelt, um "die Anklage weiter zu füttern".

Neues Beweismaterial

Da Grasser bereits zu diesem Zeitpunkt befragt wurde, seien die Rechte seines Mandanten beschnitten worden. Denn es sei keine Zeit geblieben, das Material zu sichten und in der Befragung darauf zu reagieren. Die Verteidiger wollte daraufhin eine Vertagung, doch Grasser habe sich dagegen ausgesprochen. Zudem kritisiert Wess, der schnell und sichtlich aufgebracht spricht, dass die Unterlagen (die offenbar neues Beweismaterial enthalten) auch an die Schöffen weitergeleitet wurden.

Der Antrag lautet: Die Richterin möge nun prüfen, ob die Staatsanwaltschaft mit diesem Vorgehen gegen das Gesetz verstoßen hat und ob den Verteidigern genug Zeit eingeräumt wurde, um die neuen Unterlagen genau zu prüfen. Auch Toifls Anwalt meldet sich, es gebe ein Beweismittelverwertungsverbot, die Unterlagen sollen zurückgezogen und vernichtet werden.

Staatsanwaltschaft zeigt sich gelassen

Oberstaatsanwalt Alexander Marchart zeigt sich unbeeindruckt von den schweren Vorwürfen, die Staatsanwaltschaft habe sich auf rechtlich sicherem Boden bewegt. Es sei schlicht die Argumentation der Verteidigung, hier eine Gesetzeswidrigkeit zu monieren. Die Auswertung sei also zulässig.

Der Senat zieht sich zurück - und zwar ganz schön lange. Die Sitzung wird bis 11.15 Uhr unterbrochen.

Foto © APA/HERBERT NEUBAUER

Grasser drohen bis zu zehn Jahre Haft

Grasser wird Geschenkannahme durch Beamte, Fälschung eines Beweismittels sowie Bestimmung zur Untreue vorgeworfen. Der ehemalige Minister steht im Verdacht, bei der Privatisierung der Bundeswohungen (Buwog) sowie bei der Einmietung der Finanz in einen Büroturm am Linzer Bahnhof Schmiergeld kassiert zu haben. Das Geld soll über seinen Trauzeugen und heutigen Mitangeklagten Walter Meischberger an ihn geflossen sein. Grasser und Meischberger bestreiten das beide vehement, für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Im Falle einer Verurteilung würden dem einstigen Spitzenpolitiker Grasser bis zu zehn Jahren Haft drohen.

Drei Verhandlungstage sind für diese Woche angesetzt. Der nächste folgt am 1. August, bevor der Prozess in eine Mini-Sommerpause geht. Am 18. September wird weiterverhandelt.

Moser: "Verstricken sich in Widersprüche"

Für Gesprächsstoff unter den Angeklagten dürfte heute vor allem ein Interview mit der ehemaligen Grünen-Abgeordneten Gabriela Moser sorgen. Im Gespräch mit der APA erklärte Moser, die mit ihrer Sachverhaltsdarstellung im Jahr 2009 die Untersuchung der Buwog-Privatisierung ins Rollen gebracht hatte, äußerte sich darin wenig begeistert von der bisherigen Vorstellung der Angeklagten. „Sie ufern aus und verstricken sich in Widersprüche, sie versuchen uns ein X für ein U vorzumachen.“ Die einzig „positive Überraschung“ sei das Teilgeständnis von Ex-Lobbyist Peter Hochegger gewesen. Dieses halte Moser für glaubwürdig, sonst „würde er sich ja unnötig selbst belasten“. Hochegger hatte Grasser zu Beginn des Prozesses massiv belastet und damit die Annahmen der Staatsanwaltschaft bestätigt.

Grasser selbst bestreitet bisher, in beiden Fällen finanziell profitiert zu haben. Die Richterin wird ihn dazu auch heute weiter ausführlich befragen. Um 9.30 Uhr geht es los.

