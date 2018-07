Facebook

US-Präsident Donald Trump hat die EU, Russland und China in einem Interview als "Gegner" (englisch "foe") bezeichnet. In der Sendung "Face the Nation" des Fernsehsenders CBS, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, sagte Trump, seiner Ansicht nach hätten die USA "viele Gegner". "Ich denke, die Europäische Union ist ein Gegner", sagte er mit Verweis auf den Handelsstreit mit der EU.

"Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie sind ein Gegner", so der US-Präsident. "foe" kann auch mit "Feind" übersetzt werden.

Russland sei in mancherlei Hinsicht ein "Gegner", China sei dies wirtschaftlich, sagte Trump laut CBS-Homepage. "Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Es heißt nichts. Es heißt, dass sie kompetitiv sind", wurde der US-Präsident zitiert. Trump trifft am Montag in Helsinki erstmals den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gipfel.