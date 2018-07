Facebook

TOPSHOT-FRANCE-BASTILLE-DAY-PARADE © (c) APA/AFP/ERIC FEFERBERG (ERIC FEFERBERG)

Unter massivem Sicherheitsaufgebot hat Frankreich seinen Nationalfeiertag begangen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm am Samstag die traditionelle Militärparade auf den Pariser Champs-Élysées ab. An der Parade beteiligten sich 4290 Soldaten mit 220 Fahrzeugen, 250 Pferden, 64 Flugzeugen und 30 Helikoptern. Insgesamt 110.000 Polizisten waren am Wochenende landesweit im Einsatz.

Thema der Feierlichkeiten in diesem Jahr war "Waffenbrüderschaft". Auch spanische Polizisten, belgische Panzer und ein deutsches Militärflugzeug nahmen an der Parade teil. Frankreichs Generalstabschef Francois Lecointre würdigte den Militäraufmarsch als eine "Demonstration kontrollierter Macht".

Singapurs Ministerpräsident Hsien Loong und der japanische Außenminister Taro Kono nahmen auf Einladung des Präsidenten teil, ebenso wie Soldaten ihrer Länder. Im vergangenen Jahr hatte Macron US-Präsident Donald Trump eingeladen.

Rote statt blaue Farbe

Ein Faux-Pas passierte der französischen Kunstflugstaffel Patouille de France beim Überflug über die Champs-Elysees. Eines der Flugzeuge versprühte die falsche Farbe, brachte die französischen Nationalfarben ducheinander und trübte so das Bild.

Die neun Maschinen sollten die französischen Nationalfarben - blau, weiß, rot - in den blauen Pariser Sommerhimmel zeichnen, je drei Flugzeuge waren für einen Farbton verantwortlich. Doch die (auf dem Foto) ganz rechte Maschine hatten offenbar die falsche Farbe im Tank: Statt einen Blauton versprühte sie ein Rotton.

Unter den Besuchern waren zahlreiche Touristen. Viele schwenkten kleine Frankreich-Fahnen, die die Armee verteilt hatte. "Wir sind hergekommen, weil wir gehört haben, dass das die beste Militärparade weltweit sein soll", sagte ein vietnamesischer Besucher. Er verfolgte die Parade mit seiner Frau und den beiden Söhnen.

Frankreich erinnert mit den Feierlichkeiten an den 229. Jahrestag des Sturms auf die Bastille, der als Auftakt der Französischen Revolution gilt. Am Nationalfeiertag vor zwei Jahren waren bei einem Anschlag in Nizza 86 Menschen getötet worden.

Insgesamt sind am Wochenende 110.000 Polizisten im ganzen Land im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Sie sichern am Sonntag auch die Übertragung des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft, in dem Frankreich auf Kroatien trifft. Auf dem Marsfeld am Eiffelturm werden 90.000 Fans erwartet