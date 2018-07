Ganz im Zeichen des WM-Finales stand der Nationalfeiertagsempfang an der französischen Botschaft in Wien, dem auch die kroatische Botschafterin beiwohnte.

Saint Paul, Cvjetkovic, Edtstadler © Michael Jungwirth

Der Empfang zum 14. Juli an der französischen Botschaft in Wien stand ganz im Zeichen des WM-Finales am Sonntag in Moskau. Beim Eingang wurden aus einem alten Citroen-Kastenwagen Crepes serviert, auf der Windschutzscheibe war groß der bekannte Anfeuerungsruf der traditionell in blauen Trikots spielenden Franzosen aufgepinselt: "Allez des Bleus!"

Das musste sein: Allez les Bleus - beim Nationalfeiertagsempfang an der französischen Botschaft in Wien pic.twitter.com/eyFblLDcsM — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) 14. Juli 2018

In seiner offiziellen Rede überraschte Botschafter Francois Saint Paul die 600 geladenen Gäste mit ein paar Worten auf Kroatisch - und landete einen Lacher, als er die Übersetzung in Anspielung auf die Siegesgewissheit mancher Franzosen nachlieferte: "Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist." Saint Paul war früher einmal als Botschaftsrat in Zagreb stationiert.

Besonders amusiert zeigte sich Kroatiens Botschafterin Vesna Cvjetkovic, die anschließend mit dem Botschafter und Staatssekretärin Karoline Edtstadler für die Fotografen posiert - am Arm trug die Kroatin ein Band in den kroatischen Landesfarben (Rot-weiß-blau), die sich mit jenen der Franzosen (blau-weiß-rot) decken.

Großen Applaus erntete auch Staatssekretärin Edtstadler, der sich im nahezu akzentfreien Französisch für die Einladung bedankte. Vor ihrer Ernennung in Wien arbeitete sie am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg.

