Am Beschlusstag des 12-Stunden-Tages wurden ÖVP- und FPÖ-Abgeordneten Pflastersteine vor die Büros gelegt. Der ÖGB hatte bestritten, hinter der Aktion zu stecken, doch ein Video bringt Chef Katzian nun in Bedrängnis.

Am Mittwoch sorgte die Abstimmung über den 12-Stunden-Tag für hitzige Debatten im Nationalrat. Abseits der inhaltlichen Diskussion teilten einige ÖVP- und FPÖ-Abgeordnete zudem mit, dass ihnen in der Früh Pflastersteine und Grabkerzen vor ihre Wohnungen und Büros gelegt worden waren.

Die Abgeordneten verdächtigten umgehend den ÖGB und die SPÖ, hinter dieser Aktion zu stecken. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hatte sich empört über die Anschuldigungen gezeigt, auch die SPÖ wies Anschuldigungen zurück.

Einen Tag später bringt Katzian jedoch ein Video in Bedrängnis. Auf den Bildern einer Überwachungskamera (das Video liegt der Kleinen Zeitung vor) ist zu sehen, wie zwei Männer einen Pflasterstein, ein Grablicht und ein Schild vor die Eingangstüre der ÖVP-Zentrale in der Stadt Salzburg niederlegen und sich kurz darauf entfernen. Knalleffekt: Bei den beiden handelt es sich um Jugendfunktionäre des ÖGB, sie sind Mitarbeiter in den ÖGB-Fachgewerkschaften Pro-GE und Vida.

FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek sprach von einer Drohaktion gegen die Salzburger Nationalratsabgeordneten und Mitarbeiter der FPÖ-Landesgeschäftsstelle. Auf einem Kartonschild war die Aufschrift "FPÖ Arbeitnehmerverräter" zu lesen. Svazek forderte Konsequenzen für die beiden Männer, die anhand des Videos identifiziert worden seien.

Die beiden Funktionäre sollen aus Salzburg stammen und in Wien gewesen sein, um an Protesten gegen den 12-Stunden-Tag teilzunehmen. Katzian betonte auf Twitter: "So geht das nicht!"

Ich halte fest das ich mich namens des ÖGB von dieser Aktion distanziere- falls Mitarbeiter in ihrer Freizeit daran beteiligt waren werden wir mit Ihnen sprechen und klar stellen: so geht das nicht! — Wolfgang Katzian (@katzianw) 6. Juli 2018

Laut "Krone" hat Katzian bereits bestätigt, dass es sich um ÖGB-Mitglieder handelt. Die Mitgliedschaft soll ihnen aber nicht aberkannt werden, eine Ermahnung werde es aber geben.

Während ÖVP- und FPÖ-Politiker Empörung über die Aktion äußerten, zeigte sich SPÖ-Chef Christian Kern wenig beeindruckt. Die Aktion sei "idiotisch" gewesen, und es sei absolut nicht okay, wenn sich jemand im politischen Diskurs bedroht fühle. ÖVP und FPÖ würden damit in Wirklichkeit aber nur von der Sache ablenken. "Ich werde jeden einzelnen Tag bedroht, und Verprügeln ist dabei das Mindeste."

Die Polizei hat mittlerweile Kenntnis von der Aktion erlangt. "Es gibt derzeit keinen strafrechtlichen Tatbestand", erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage.