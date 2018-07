Kurz zu Migration"Die Jahre des Schönredens sind vorbei"

Facebook

© APA/AFP/ARIS OIKONOMOU

"Das macht die Situation in Europa nicht unbedingt einfacher". Mit diesen Worten kommentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den aktuellen Streit zwischen den deutschen Schwesterparteien CSU und CDU in Deutschland im "Ö1-Morgenjournal". Es habe "ein Umdenken in der Migrationsdebatte" stattgefunden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Europäischen Union. "Die Jahre des Schönredens und der Durchhalteparolen sind vorbei." In den Konflikt zwischen CDU und CSU selbst wolle er sich aber nicht einmischen.

Gestern, Sonntag, hat Kurz offiziell den EU-Ratsvorsitz übernommen. Er wolle dabei weiterhin "mit allen sprechen" und nicht nur mit jenen, die als "die Guten" innerhalb Europas dargestellt werden. Es brauche eine "Achse der Willigen", "damit es ein Umdenken in der Migrationsfrage" gebe. Das habe bereits beim Asylgipfel Erfolg gezeigt, weil sich willige Staaten dort für ein eben solches Umdenken ausgesprochen haben. Und hier seien auch "liberale Kräfte wie die Dänen und die Niederlande" dabei gewesen.

"Irrsinniger Pull-Faktor"

Deshalb sei das Ergebnis des Asylgipfels "ein sehr, sehr gutes Gutes". Man habe erstmals "nicht nur über die Verteilung innerhalb Europas gestritten", sondern man habe sich auch auf eine Stärkung von Frontex, auf Schutzzonen außerhalb der EU und einen härteren Umgang mit NGOs, "die sich nicht an Gesetze halten", geeinigt. Jetzt brauche es zuerst "ein Umdenken in den Köpfen", dann werde es zur Umsetzung kommen.

Seine Position, in den geplanten Lagern in Afrika keine Asylanträge zuzulassen, begründete Kurz damit, dass diese Möglichkeit "einen irrsinnigen Pull-Faktor" erzeuge. Die Frage sei zudem auch, ob "alle 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, wirklich automatisch ein Recht haben sollen, einen Asylantrag in Europa zu stellen". Das zentrale Ziel müsse sein, dass Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden, nicht mehr automatisch nach Europa gebracht werden.

Arbeitszeit: Kurz will nicht verhandeln

Angesprochen auf die Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft zum 12-Stunden-Tag signalisierte Kurz wenig Verhandlungsspielraum. Die Regierung habe in der letzten Woche bereits zahlreiche Präzisierungen vorgenommen. Das Gesetz sei "ein gutes". Nun sei es wichtig, "Falschinformationen" auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen.