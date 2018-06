Deutschlands Kanzlerin Merkel könne sich "Seeanlandungen von Schiffen" in Nordafrika vorstellen, man müsse jedoch mit den Ländern sprechen.

© AP

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kann sich beim Außengrenzschutz "Seeanlandungen von Schiffen in andere Länder Nordafrikas" vorstellen. Allerdings "man muss mit den Ländern sprechen. Wir müssen die Bedürfnisse dieser Länder in Betracht ziehen", sagte Merkel Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel.

Es sei im Migrationsbereich viel erreicht worden. Jedenfalls gehe es darum, bei solchen Anlandungen von Flüchtlingsschiffen in Nordafrika ähnlich wie beim EU-Türkei-Abkommen vorzugehen. Man müsse dies mit den anderen Ländern und dem UNHCR und dem IOM zusammen machen. "Dennoch ist ein gemeinsamer Außengrenzschutz etwas, was die Mitgliedsländer der Union vereint".

Unterstützung für Aufnahmestaaten

Darüber hinaus werde auch über Frontex und Sekundärmigration gesprochen. Es gehe auch darum, wieviel Unterstützung Staaten erhalten, die viele Flüchtlinge aufnehmen.

Weitere Themen des Gipfels seien der Zollstreit mit den USA. Dabei gehe es jetzt darum, "ob wir gegebenenfalls in Gespräche mit den USA als EU eintreten, um eine weitere Spirale von Handelsbarrieren zu verhindern". Am Freitag schließlich stehe noch einmal das Thema Brexit - Austritt Großbritanniens aus der EU auf der Tagesordnung. Erfreut zeigte sich Merkel, dass in der Frage der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion eine Gemeinsamkeit von Frankreich und Deutschland erreicht wurde. Auch darüber werde beraten.