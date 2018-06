Facebook

Ob EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Meinung über EU-Gipfel teilt? © APA/AFP/YVES HERMAN

EU-Gipfel sind nach den Worten des früheren finnischen Premierministers Alexander Stubb "die besten Psychotherapiesitzungen der Welt". In der "Financial Times" meint Stubb zu dem bevorstehenden Rat der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs im Schatten des Migrationsstreits, "jeder weiß, was es bedeutet, zuhause unter Druck zu stehen und alle versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden".

Gerald Knaus vom Thinktank "Europäische Stabilitätsinitiative" meint, dass nicht die Flüchtlingskrise die gegen weitere Aufnahme von Migranten auftretenden Länderchefs vereint, sondern "ihr gemeinsamer Kampf gegen Angela Merkel". Allerdings, so Stubb, sollte man niemals die Fähigkeit der deutschen Kanzlerin Merkel unterschätzen, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Ich habe niemals jemanden gesehen, der in so schwierigen Situationen so ruhig verhandeln kann".

Ein Berater eines anderen europäischen Regierungschefs wird von der "FT" mit den Worten zitiert, "ich will nicht voraussagen, wie der Gipfel ausgeht. Einige werden sagen, 'lasst sie (Merkel, Anm.) leiden und lasst sie fallen'. Sie hat tonnenweise Feinde rund um den Tisch, die glücklich wären zu sehen, dass sie geht. Sie werden kein Mitleid haben". Gleichzeitig betonte er, "wenn wir sie verlieren, sind wir in Schwierigkeiten. In wirklichen Schwierigkeiten".