Bildungsexperte Stefan Hopmann übt deutliche Kritik an der Zentralmatura. Pannenfrei und fair werde diese nie ablaufen.

Bildungsexperte Stefan Hopmann übt Kritik an der Zentralmatura, deren Ergebnisse derzeit für Schlagzeilen sorgen. "Solche vermeintlichen Pannen sind ja nur die Spitze des Eisbergs", erklärte er im "Ö1-Morgenjournal". Es sei ja gar nicht möglich, einen so zentralen Test zu machen, damit alle gleiche Chancen haben. "Das würde bedeuten, dass überall alles gleich unterrichtet wird." Es werde also nie eine Zentralmatura geben, die pannenfrei oder fairer ablaufen werde, als diese.

Die Verteilung der Fünfer im Land sage zudem nichts über die Qualität der Schulen aus. Dass die Ergebnisse bei Schüler mit geringen Deutschkenntnissen schlechter sind, sei wenig überraschend. "Das zeigt sich ja schon bei den Pisa-Tests", erklärt Hopmann. "Schulsprache ist eine sehr spezifische Sprache mit sehr spezifischen Schwierigkeiten."

Zentralmatura auf dem Prüfstand

"Schweren Schaden"

Auf die Frage, ob die lockerere Bewertung bei der Kompensationsprüfung die Zahl der endgültigen Fünfer senken konnte, antwortete der Bildungsexperte deutlich: Es handle sich dabei um eine typisch österreichische Lösung. "Zuerst richtet man eine schweren Schaden an und dann wird der irgendwie wieder ausgeglichen."

Lernen sollte man aus den Ergebnissen, was andere Länder bereits seit vielen Jahren machen: Nur ein Teil der Matura solle laut Hopmann zentral sein, der zweite solle Inhalte behandeln, die in der jeweiligen Schule durchgenommen wurden. "Damit würde man den Druck rausnehmen und fairere Bedingungen schaffen."

