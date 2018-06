Facebook

Im Laufe des heutigen Tages kommt John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Neben aktuellen Themen soll vor allem die Frage geklärt werden, ob sich Donald Trump und Wladimir Putin wieder einmal treffen oder nicht. Mitte Juli weilt Trump in Europa – zuerst in London und dann beim Nato-Gipfel in Brüssel, am Tag danach, also am 13. oder 14. Juli, könnte der Supergipfel über die Bühne gehen.

Seit dem Putin-Besuch in Wien macht das Gerücht die Runde, der historische Gipfel könnte in Wien stattfinden. Dem Vernehmen nach soll sich der russische Präsident im Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz für Wien ausgesprochen haben. Ob sich der US-Präsident einen Gipfel in Österreich vorstellen kann, ist unklar. In Regierungskreisen dämpft man die Erwartungen. Gerüchte, wonach Vortrupps aus Washington und Moskau bereits in Wien eingetroffen seien, lassen sich nicht bestätigen.

In österreichischen Sicherheitskrisen werden aktuell keine speziellen Vorbereitungen getroffen – aus einem Grund. „Wegen des EU-Vorsitzes sind wir ohnehin gerüstet“, ist in höchsten Kreisen zu erfahren. „Innerhalb von drei Tagen könnten wir ein solches Treffen abwickeln.“ Vor ein paar Wochen sei erst Putin in Wien gewesen, in den letzten Woche tagte die besonders gefährdete OPEC in Wien. „Uns würde ein Treffen zwischen Trump und Putin vor keine besondere Herausforderung stellen.“ Zuletzt weilte 2006 ein US-Präsident in Wien. In der Hochphase des Kalten Krieges war Österreich mehrfach Schauplatz historischer Gipfeltreffen.

