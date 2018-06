Kommt es zu Treffen Trump-Putin in Wien?

Facebook

Im Laufe des heutigen Tages kommt John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Neben aktuellen Themen soll vor allem die Frage geklärt werden, ob sich Donald Trump und Wladimir Putin wieder einmal treffen oder nicht. Mitte Juli weilt Trump in Europa – zuerst in London und dann beim Nato-Gipfel in Brüssel, am Tag danach, also am 13. oder 14. Juli, könnte der Supergipfel über die Bühne gehen.

