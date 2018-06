Facebook

Kurz und Söder in Linz © APA/ROLAND SCHLAGER

Der Regierungsausflug nach Linz hat sich von der Stimmung her dem strahlenden Sonnenschein in der oberösterreichischen Landeshauptstadt angepasst. Sowohl Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hoben nach einem rund zweistündigen Austausch zwischen den beiden Kabinetten die freundschaftlichen Beziehungen hervor - und die Einigkeit in Asylfragen

Konfliktthemen wie der Transitstreit zwischen Tirol und Bayern oder jener über den Salzburger Flughafen wurden zwar angesprochen, beide Seiten versicherten aber, ohne Details zu nennen, nach konstruktiven Lösungen suchen zu wollen, mit denen beide Seiten leben könnten. Quasi erschwert wurde die Diskussion zu diesen Themen dadurch, dass Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) kurzfristig erkrankt war und damit in Linz ebenso fehlte wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), die in Rom den dortigen Innenminister Matteo Salvini treffen. Da auch noch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) wegen der Teilnahme an einem OPEC-Seminar entschuldigt war, wurde die Veranstaltung letztlich zu einem CSU-ÖVP-Treffen mit nur wenigen blauen Tupfern.

Harmonie in Linz: Bayern und Österreich einig in Asylfrage

Immerhin hatten der freiheitliche Verteidigungsminister und die FPÖ-Sozialministerin die einzig relevanten Beschlüsse des ebenfalls in Linz abgehaltenen Ministerrats zu verkaufen. Ressortchef Mario Kunasek präsentierte die Reform der Bundesheer-Reform seines Vorgängers Hans Peter Doskozil (SPÖ) sowie die Verlängerung des Assistenzeinsatzes zur Bewachung von Botschaften, Ressortchefin Beate Hartinger (FPÖ) wiederum den Beschluss, die Einschränkung der Freizügigkeit für Kroaten am österreichischen Arbeitsmarkt ein letztes Mal bis 2020 zu verlängern.

Protest am Bahnsteig in Wien

Ansonsten gehörte die Bühne Kurz und ein wenig den jungen roten Demonstranten gegen eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit, die die Regierung schon in Wien am Bahnsteig abpassten. In Linz demonstrieren dann bayerische und oberösterreichische Grüne gegen die Europapolitik der beiden Regierungen. Der Kanzler selbst ging auf die Proteste nur auf Nachfrage bei seiner Pressekonferenz in Linz ein und rief in Sachen Arbeitszeit zur Abrüstung der Worte auf. Es sei weder angebracht Jubelchöre noch Angst zu verbreiten, die so nicht gerechtfertigt sei. Denn die acht Stunden Arbeit pro Tag blieben, man mache nur eine stärkere Flexibilisierung möglich.

Viel lieber sprach der ÖVP-Chef ausführlich über seinen Willen, die EU-Außengrenzen zu schützen und seine Hoffnung, dass sich Deutschland nun auf eine gemeinsame und richtige Linie verständige - womit er natürlich die restriktive der bayerischen CSU meinte. So zeigte dann auch der Gastgeber des Treffens, Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Verständnis, sollte Deutschland mit Flüchtlingsabweisungen an der Grenze, agieren wie sie vom deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) bereits mehrfach angedroht wurden. Österreich hat ja bereits klar gemacht, dass man dann an den eigenen Grenzen gleiches anwenden würde.

Geht es nach Kurz, wird es nicht der letzte einschlägige Ausflug gewesen sein. Er kann sich entsprechende Austausche mit anderen Regierungen in den Nachbarländern durchaus vorstellen.

Kurz und Kanzleramtsminister Blümel Foto © APA/ROLAND SCHLAGER

Söder hält sich bedeckt Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich nicht äußern, ob er noch Vertrauen in die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ging er auf eine entsprechende Frage nicht ein, sondern betonte bloß, man solle die Sache nicht personalisieren. "Es geht nicht um personelle Fragen, sondern um inhaltliche Fragen", unterstrich Söder bei dem Auftritt in Linz. Die Ereignisse in der Flüchtlingspolitik von 2015 dürften sich nicht wiederholen. Da gebe es eine Menge zu tun, national wie europäisch. Auf Deutschland bezogen plädierte er für einen kompletten Umstieg auf Sachleistungen, international pochte er auf einen Schutz der Außengrenzen. Ansonsten werde man die eigenen Grenzen weiter kontrollieren müssen. Dass es jetzt auch in Deutschland Bewegung in der Flüchtlingspolitik gibt, schreibt Söder seinem Heimatbundesland zu. Ohne Bayern hätte es nicht so eine schnelle Reaktion der Regierung gegeben. Nun hoffe er, dass die gesamte Große Koalition die Kraft aufbringe, das umzusetzen, was sich die Mehrheit der Bevölkerung wünsche.

SPD kritisiert "jungen Metternich" Scharfe Kritik am österreichisch-bayerischen Schulterschluss in der Flüchtlingspolitik kommt aus den Reihen der deutschen Sozialdemokraten. "Söder und Spahn himmeln den 'jungen Metternich' Sebastian Kurz an", schrieb der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach am Mittwoch auf Twitter mit Blick auf Bayerns Regierungschef Markus Söder und den Merkel-Gegenspieler Jens Spahn. Söder und Kurz hatten zuvor anlässlich eines Treffens ihrer beiden Regierungen in Linz ihren völligen Gleichklang in der Flüchtlingspolitik betont. "Europa ist für diese Leute nur eine Quasselbude", kritisierte Lauterbach, der Söder und dem CDU-Minister Spahn vorwarf, so wie Kurz eine Koalition mit "Rechtsnationalen" wie der Alternative für Deutschland" (AfD) bilden zu wollen. "Im Gegensatz zu Österreich leben wir vom Export, zu 70 Prozent in Europa", fügte Lauterbach hinzu.