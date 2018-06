Buwog-Prozess "Ich bitte Sie um ein faires Verfahren"

Facebook

Der früherer Finanzminister Karl-Heinz Grasser mit Anwalt Manfred Ainedter © APA/HANS PUNZ / APA- POOL

Der Beginn verzögert sich, erst sieben Minuten nach halb betritt Grasser den Saal. Er nimmt in der Mitte, gegenüber Richterin Marion Hohenecker Platz und bekennt sich mit lauter Stimme „nicht schuldig“. Grasser darf unterbrechen. „Das ist sehr nett“, sagt er.

„Es ist sehr schwierig für mich, als Angeklagter hier zu stehen, sicher die schwierigste Situation in meinem Leben. Ich habe neun sehr schwierige Jahre hinter mir.“ Gesetzeswidrig sei manches im Ermittlungsverfahren gewesen, weil öffentlich. Die Einladung an die Presse, an der Hausdurchsuchung teilzunehmen nennt Grasser. Von öffentlicher Vorverurteilung spricht er und von einem „völlig unverhältnismäßigen“ Verfahren. Dauer, Kosten, alles sei „wie auf einer schiefen Ebene“ gegen ihn gelaufen.

