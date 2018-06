Facebook

Der früherer Finanzminister Karl-Heinz Grasser © APA/GEORG HOCHMUTH/APA-POOL

Reden gehört zu den Stärken des gewandten noch immer jungen Kärntners. Ab heute muss Karl-Heinz Grasser seine Gabe dazu nutzen, die ziemlich plausible Geschichte zu zerstören, die in den ersten 40 Tagen des Gerichtsverfahrens über ihn und seine Mitangeklagten erzählt wurde.

Geredet haben viele in diesen langen Prozesstagen, so richtig erzählt hat eigentlich nur einer: Peter Hochegger, einst Freund und Geschäftspartner seiner Mitangeklagten. Sein Berufsleben lang hat er als Lobbyist gearbeitet, hat mit ein paar Anrufen viel Geld verdient, wie er selbst sein Gewerbe beschreibt.

