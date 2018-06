Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die Flüchtlingspolitik entzweit Deutschland und die EU gleichermaßen. In Deutschland treibt Innenminister Horst Seehofer Kanzlerin Angela Merkel mit einem „Masterplan“ zur Lösung des Problems vor sich her. Er will Asylwerber, die zuvor in einem anderen europäischen Staat gewesen sind, an der Grenze abweisen, ohne auf die Zustimmung des nach den geltenden EU-Regeln zuständigen Staates zu warten. Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht dem nationalen Alleingang eine europäische Lösung vor. Sie will Abkommen mit den betroffenen Staaten verhandeln, dafür braucht sie Zeit. Heute tagen beide Parteien, die CDU in Berlin, die CSU in München. Einigen sie sich nicht auf einen Kompromiss, droht die Union von CDU und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU zu zerbrechen und mit ihr die Regierung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.