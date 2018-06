Regierung will digitale Großkonzerne wie Google, Facebook oder Amazon zur Kasse bitten. Damit soll der Wettbewerbsnachteil österreichischer Online-Medien kompensiert werden.

Google © (c) AP (Elaine Thompson)

Die Bundesregierung zieht nach eigenem Bekunden die ersten Schlussfolgerungen aus der Medienenquete: Sie will nach Informationen der Kleinen Zeitung zum Schutz der heimischen Medien und, wie es heißt, aus „demokratiepolitischen“ Überlegungen eine „Google-Steuer“ einführen. Großkonzerne wie Facebook, Google oder Amazon sollen künftig auch in Österreich zur Kasse gebeten werden. Sollten sich die EU auf eine gemeinsame Regelung verständigen, würde Österreich auf einen nationalen Alleingang verzichten, so Finanzminister Hartwig Löger.

