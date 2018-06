Kritik am 12-Stunden-Tag

© APA/HERBERT NEUBAUER

Die Koalition will den schwarzen Peter für die Nicht-Begutachtung der Reform des Arbeitszeitgesetzes an die SPÖ weiterreichen. ÖVP-Klubchef August Wöginger und sein FP-Kollege Walter Rosenkranz plädierten am Freitag erneut für eine zweiwöchige Ausschussbegutachtung und forderten die SPÖ auf, dem dafür nötigen Ausschusstermin zuzustimmen. Die SPÖ hätte dagegen gerne eine ausführliche Begutachtung über den Sommer.

Wöginger und Rosenkranz verwiesen am Freitag gegenüber der APA darauf, dass eine Ausschussbegutachtung nur möglich wäre, wenn die SPÖ auch der Einberufung des Wirtschaftsausschusses zustimmen würde. "Ausschussbegutachtung geht nur, wenn ein Ausschuss zustande kommt", verwies Wöginger auf die dafür nötigen Beschlüsse. Das Angebot an die SPÖ laute daher, das am Montag zu erledigen.

SPÖ pocht auf ausführliche Begutachtung

Die SPÖ will das Arbeitszeitgesetz aber nicht im Wirtschaftsausschuss behandeln, sondern im Ausschuss für Arbeit und Soziales und das Gesetz dort über den Sommer ausführlich begutachten. Sie kündigte ein eigenes Begutachtungsverfahren an, mehr dazu lesen Sie hier.

Dass die Koalition ernsthaft an einer Begutachtung interessiert ist, glaubt man im SP-Klub ohnehin nicht. Denn die Koalition habe bereits einen Rundlaufbeschluss zur Einberufung des Wirtschaftsausschusses am 2. Juli gestartet - zwei Tage vor dem geplanten Beschluss des Arbeitszeitgesetzes im Nationalrat, hieß es auf APA-Anfrage.

FP-Klubchef Walter Rosenkranz schließt eine Begutachtung über den Sommer denn auch aus - und zwar, weil man mit einem Beschluss im Juli Wirtschaft und Arbeitnehmern Gelegenheit geben wolle, sich auf die neue Rechtslage einzustellen. Kritik daran, dass die Koalition gerade bei umstrittenen Vorhaben die reguläre Begutachtung durch das jeweilige Ministerium umgehe und das Gesetz direkt im Parlament einbringe, wies Rosenkranz zurück. Zuletzt war das beim Rauchverbot und beim Überwachungspaket der Fall, nun beim Arbeitszeitgesetz. Rosenkranz dazu: "Zuerst sagen sie, wir brauchen ein selbstbewusstes Parlament, das nicht nur abwinkt, was die Regierung vorlegt und jetzt sagen sie, sie wollen eine Regierungsvorlage."