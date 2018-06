Facebook

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat die am slowenischen Nationalfeiertag in Spielfeld geplante, große Grenzsschutzübung um einen Tag nach hinten verschoben. Nach Informationen der Kleinen Zeitung hat die Bundesregierung damit nicht nur den Protesten der slowenischen Regierung Rechnung getragen. Auch die österreichische Polizeigewerkschaft hatte Bedenken angebracht, dass wegen der Anreise am Vortag Überstunden anfallen würden.

