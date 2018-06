Facebook

© APA/HANS PUNZ

In der Inszenierung überlässt die Koalition nichts dem Zufall. Nicht die Parteichefs Sebastian Kurz oder Heinz-Christian Strache, sondern die beiden Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) haben gestern den Durchbruch bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit verkündet. Kein Wunder: Die Regelung zählt zu den heikelsten Themen im Regierungsprogramm. Vor allem in FPÖ-Kreisen hält sich die Begeisterung in Grenzen, die Opposition polemisierte in den letzten Wochen gegen die drohende „Einführung des 12-Stunden-Arbeitstags“. Strache weilt noch dazu bei der WM in Russland.

