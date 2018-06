Facebook

Podgorschek © APA/ROLAND SCHLAGER

Für große Verstörung hat die Rede des oberösterreichischen FPÖ-Landesrats Edgar Podgorschek innerhalb der oberösterreichische ÖVP geführt. Der Freiheitliche, der in seiner fast einstündigen Ansprache aus dem blauen Nähkästchen plauderte und kein Geheimnis aus seiner Gedankenwelt machte, hatte sich abfällig über die schwarzen Koalitionspartner geäußert.„Trau keinem Schwarzen!“

Im Büro von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass Stelzer Podgorschek zu einer Aussprache gebeten habe. „Das unerfreuliche Thema ist vom Tisch“, so Stelzer nach dem Gespräch.

In einer Rede vor der AfD hat Oberösterreichs FPÖ-Landesrat Edgar Podgorschek Einblick in die strategische Überlegungen der Freiheitlichen gewährt und so manche Vorgehensweise entlarvt. So sei der Innenminister gegen den BVT vorgegangen, weil sich dort „eine eigene Zelle gebildet hat, die hoffentlich ausgetrocknet ist.“ Offenkundig spielt er auf die Abteilung an, die gegen Rechtsextremisten ermittelt. Mein Tipp: „Lassen Sie sich nicht von V-Männern unterwandern.“ Podgorschek macht auch kein Hehl daraus, dass die FPÖ „beinhart alle Aufsichtsräte ausgetauscht“ habe. „Wenn man uns vorwirft, wir färben um, dann sage ja.“ Der FPÖ-Politiker bekennt sich zu einer „Orbanisierung“ des ORF, „Das müssen wir durchziehen“

