Live aus Buwog-Gerichtssaal Meischberger: "Die Jäger wollen uns einsperren"

© APA/HELMUT FOHRINGER

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere steht wieder eine intensive Prozesswoche bevor: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden Verhandlungen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts statt. Walter Meischberger, der schon acht Tage lang von Richterin Marion Hohenecker befragt wurde, steht auch am heutigen 38. Prozesstag im Zentrum.

Die Richterin hat den Saal betreten, es geht los. Meischberger nimmt wieder am "heißen Stuhl" Platz. Es geht weiter mit Protokollen aus dem Jänner 2010 - und der nächsten Telefonaufnahme. Meischberger hatte übrigens bei der letzten Befragung angegeben, damals mehrere Pre-paid-Handys in Verwendung gehabt zu haben, weil er davon ausgegangen war, dass diese nicht abgehört werden können.

Weiterer Angeklagter draußen Der Richterin ist übrigens ein weiterer Angeklagter abhanden gekommen: der Immobilienmakler Ernst Karl Plech. Ein Gutachten bescheinigte dem seit Monaten abwesenden Angeklagten Verhandlungsunfähigkeit. Pikant: Wie "der Standard" berichtet, wurde Plech am 7. Juni - einem Buwog-Verhandlungstag - in einem Wiener Lokal gesichtet.

Telefonat mit Grasser

Dass das ein Irrtum war, zeigt auch das heutige Telefonat. Die Aufnahme wird abgespielt und ist leider kaum verständlich. Es handelt sich um ein Gespräch zwischen Grasser und Meischberger,es geht um die Porr und den Linzer Terminal Tower, also um den zweiten Teilbereich des Prozesses. Die zentrale Aussage Grassers: "Ich meine...verstehst, Weisung habe ich sicher keine gegeben".

Die Staatsanwaltschaft wirft ein, dass es ein vollständiges Protokoll des schwer verständlichen Telefonates gibt. Die Richterin lässt die Audio-Datei daraufhin noch einmal abspielen. Es geht im Gespräch um einen Artikel in den "Oberösterreichischen Nachrichten" zum Terminal Tower. Meischberger habe Grasser diesen weitergeleitet, er solle sich ihn anschauen. "Da gibt es viele Indizien, da möchte ich haben, dass du dir das anschaust." Grasser solle sich daraus ableiten, was zu tun sei. "Da kannst eh nix tun, oder?", antwortet Grasser auf der Aufnahme. Welche Indizien will Hohenecker wissen? Er habe schlicht Bausteine gemeint, nicht Indizien, verteidigt sich Meischberger.

Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

Richterin Hohenecker konfrontiert Meischberger auch heute wieder mit Puzzlestücken aus Telefonprotokollen, Aussagen, Artikeln und Verträgen - und glänzt wie gewohnt mit detaillierter Aktenkenntnis. Die Schöffen wirken zwar noch etwas müde, aber interessiert.

Es geht weiter mit dem nächsten Telefonat vom 29.01.2010 zwischen Meischberger und Grasser - in dem Grasser-Anwalt Manfred Ainedter gleich einen Fallfehler im Protokoll ausbessert.

"Das ist eine Grasser-Jagdt", erklärt Meischberger Grasser, als er ihm von den neuesten Entwicklungen erzählt. "Die" würden versuchen, etwas zu konstruieren, sagt Grasser in der Aufnahme. Aber er habe keinen Amtsmissbrauch begangen und auch kein Geld genommen. Die Ermittler gingen die Sache besonders "scharf" an, "nicht einmal bei der BAWAG" habe es so viele Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegeben, sagt Grasser. Die Porr sei für ihn "eine normale Geschichte" gewesen.

Grasser spricht in den Aufnahmen immer wieder im Kärntner Dialekt - ein ungewohnter Klang.

Zwischendurch etwas Buntes: das heutige Outfit von Verteidiger Michael Dohr:

Foto © APA/HELMUT FOHRINGER

"Jagd auf Grasser wird skurril"

Im dazu passenden Tagebucheintrag von Meischberger hält dieser am selben Tag fest: "Die Jagd auf Grasser und Co. wird langsam skurril." Es werde so viel Wirbel gemacht "und das alles nur wegen einer 200.000 Euro Rechnung." Es sei "unglaublich, was so alles passiert." Die Sache sei "sehr gefährlich", die "Jäger würden vor gar nichts zurückschrecken. "Am liebsten würden sie uns einsperren und sie werden es auch versuchen. "Wer sind diese Jäger?", will Hohenecker wissen? Es sei eine politische Jagd gewesen, gegen die damalige schwarz-blaue Regierung. "Und Grasser war das Erfolgsgesicht."

Beim nächsten Telefonat zwischen den beiden Angeklagten geht es wieder um die Porr. Meischberger zeigt sich darin besorgt, dass man bei der Porr nicht mit ihm spricht.

"Die Kuh ist aus dem Stall"

Am 1.2.2010 wurde wieder telefoniert - 20 Minuten lang. Es geht um die Einmietung der Finanz in die Porr, "die Kuh ist aus dem Stall", sagt Meischberger dazu. Grasser erklärt, wie es dazu gekommen ist und was er dazu in der Öffentlichkeit sagen würde. Eine Weisung an die Beamten habe er aber "natürlich nicht" gegeben. Meischberger macht sich in dem Telefonat zudem Sorgen über seine Selbstanzeige bei der Finanz. Wir erinnern uns: Meischberger hat die Provision nicht versteuert, weil er davon ausgegangen sei, dass das Geld nicht steuerpflichtig sei. Als die Buwog-Affäre hochkochte, zeigten sich er und Meischberger selbst bei der Finanz an.

Er beklagt, dass viele gegen ihn seien, politische Motive stecken dahinter.

