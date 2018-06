Facebook

Bringen Trump und Kim eine Einigung zustande? © APA/AFP/JUNG YEON-JE

Sprunghaft und impulsiv sind sie alle beide. Extrem empfindlich auch. Allein mit dem Faktum, dass sich der US-Präsident und Nordkoreas Staatschef heute persönlich treffen, haben sie sich bereits einen Fixplatz in den Geschichtsbüchern gesichert. Ob sie darauf längerfristig stolz sein werden oder nicht, ist aber offen – von der Total-Blamage bis zu einem echten Durchbruch ist alles drinnen. Was wird das Treffen in der Sache bringen? Hier ein Überblick in drei Punkten.

