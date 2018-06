Facebook

Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen hat das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) als Beginn der "Befreiung Europas" bezeichnet. "Es beginnt jetzt", schrieb die französische Rechtspopulistin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Zu dieser "Befreiung" würde auch die "Annäherung" zwischen dem neuen italienischen Innenminister Matteo Salvini und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban beitragen, fügte sie hinzu.

Der russische Präsident war am Dienstag zu einem eintägigen Arbeitsbesuch in Wien gewesen. Es war seine erste bilaterale Arbeitsreise seit seiner Wiederwahl Mitte März. Das Verhältnis zwischen Russland und der EU ist wegen zahlreicher Konflikte angespannt. Österreich will sich in dem Konflikt als "Brückenbauer" positionieren.