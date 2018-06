Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Stern zieht sich zurück, Pilz rückt dank komplexer Rochade ins Parlament nach. © APA/ROLAND SCHLAGER

Die letzten Wochen seien "alles andere als angenehm" gewesen, erklärte Listengründer Peter Pilz zu Beginn seiner Pressekonferenz. Und er verstehe, dass manche Wähler von der Liste enttäuscht seien. Vor allem jetzt, da eine eine starke Opposition besonders nötig sei. "Diese Regierung verdient die stärkste Opposition, die in diesem Land möglich ist."

Dann erklärte Pilz: Er werde für Kolba in den Nationalrat nachrücken und Frauensprecherin Maria Stern werde dafür ihr Mandat aufgeben. Das soll jedoch nicht unbelohnt bleiben. Denn Pilz verkündete: Stern steigt auf, sie soll im Herbst Parteichefin werden. Pilz selbst strebe nicht an, Klubobmann zu werden. "Ich kann das jetzt nicht machen und ich werde das jetzt auch nicht machen."

Stern habe "keine Sekunde gezögert"

Dann teilte Pilz gegen Martha Bißmann aus. Das Vertrauen sei in den letzten Wochen zerstört worden, er könne sich nun nicht mehr vorstellen, mir ihr zusammenzuarbeiten. Der Klub werde sich nun auf die bevorstehenden Untersuchungsausschüsse konzentrieren.

Pilz bedankte sich zudem bei Stern, "das war für uns beide nicht einfach". Pilz habe selbst gesagt, dass nicht die Frauensprecherin gehen solle. Dann meldete sich Stern zu Wort: Sie habe "keine Sekunde gezögert", als es um ihren Rückzug ging. Mit diesem Schritt werde sie "den gordischen Knoten lösen". Die Entscheidung sei ihr "überhaupt nicht schwer gefallen". Sie hoffe, irgendwann in den Nationalrat zurückzukehren, "aber ich kann auch von außen wirken". Als Frauensprecherin sprach Stern zudem der Grünen-Politikerin Sigrid Maurer aus.

Vorwürfe gegen Pilz

Angesprochen auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung erklärte Pilz, dass das Verfahren eingestellt worden ist, "ich persönlich bin nicht einmal einvernommen worden von der Staatsanwältin". Er habe immer gesagt, er werde die "Entscheidung des Österreichischen Rechtsstaates zur Kenntnis nehmen". Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck habe er nun grünes Licht bekommen, deshalb kehre er nun "für meine Wählerinnen und Wähler" zurück.

Langfristige Image-Schäden befürchtet Pilz nicht, er habe sich der Sache gestellt. Zudem habe er tausende Mails und zahlreiche Reaktionen auf der Straße bekommen mit der einheitlichen Bitte: "Bitte geh' zurück ins Parlament".

Stern werde bis September die 5.000 Euro brutto einer Abgeordneten weiter beziehen und dann in einer Doppelfunktion als Klubchefin/Frauensprecherin tätig sein und den Lohn einer Klubchefin beziehen.

Pilz bedankte sich zudem für das Mitleid einiger Medien bezüglich seiner "chronischen Gastritis", aber: "Ich habe keine." Was er allerdings hatte: "Gestern in der Früh ein Kreislaufkollaps", sein Arzt habe ihm eine Infusion gegeben. "Ich wäre normalerweise im Bett aber es ist notwendig, heute Ihre Fragen zu beantworten."

Komplizierte Rochade

Die Geschichte der Liste Pilz ist kurz und doch schon ereignisreich. Ihr Gründer zog nicht ins Parlament ein, als gegen ihn Vorwürfe der sexuellen Belästigung laut wurden. An seiner Statt zog Bißmann ein. Als Pilz erfuhr, dass ein Verfahren nicht stattfinden werde, da die betroffenen Frauen ihre Einwilligung nicht gaben, drängte er zurück. Bißmann aber weigerte sich, zu gehen. Ein Mandat auf Abruf gebe es nicht, argumentierte sie wahrheitsgemäß. Auch Mobbingversuche aller Art fruchteten nicht, Bißmann blieb.

Der entnervte Rückzug von Peter Kolba, der nach dem Verzicht von Pilz interimistisch Klubobmann geworden war, schien den Weg frei zu machen. Da Pilz aber nur auf der Bundesliste und in der Steiermark kandidiert hatte, Kolba aber auf der Niederösterreichischen Landesliste stand, war der Weg abermals verstellt. Erst als am Mittwoch die Nachfolgekandidatin Kolbas, Frauensprecherin Stern auf ihr Mandat verzichtete, zeichnete sich eine komplizierte Rochade ab. Alfred Noll erklärte sich nach der Pressekonferenz bereit, sein Bundesmandat zurücklegen und das niederösterreichische annehmen. Pilz könnte bei der Sondersitzung am Montag, spätestens jedoch am Mittwoch angelobt werden.