Wladimir Putin auf Staatsbesuch in Wien © AP

Den roten Teppich hat Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem nicht einmal achtstündigen Besuch in Wien ausgerollt. Neben den politischen Gesprächen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg und mit Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Bundeskanzleramt gab es ein paar Zusatztermine - im Kunsthistorischen Museum oder bei der Wirtschaftskammer.

Putin legte auch einen Kranz beim Denkmal der Roten Armee, die Wien von den Nazis befreit hatte, am Schwarzenbergplatz nieder. Höhepunkt war wohl die Unterzeichnung des Gasliefervertrags zwischen der OMV und der Gazprom. Unterschrieben haben OMV-Chef Rainer Seele und Gazprom-Chef Alexey Miller.

Putin kommt verspätet - und reist pünktlich ab

Um 21 Uhr rollte der Konvoi des russischen Präsident über den Ring wieder in Richtung Schwechat, nach nicht einmal acht Stunden kehrte Putin nach Moskau zurück. Seine Ankunft hatte sich um fast eine Stunde verspätet, im Laufe des Tages machte er die Verspätung wieder wett.

Lauter Knall war ein Reifenplatzer

Als die Wagenkolonne des russischen Präsidenten vom Ballhausplatz in Richtung Schwarzenbergplatz fuhr, knallte es plötzlich laut. Passanten waren aufgeregt und vermuteten einen Schuss. Tatsächlich handelte es sich aber nur um einen Reifenplatzer, beruhigte einer der anwesendenden

Polizisten. Die Sicherheitsbehörden hatten für den Besuch alles aufgeboten - ein Schützenpanzler begleitete den Konvoi.

Österreich wird bei EU-Sanktionen nicht ausscheren

Putins Hoffnung, dass Österreich in mittlerer Zukunft aus der EU-Front ausscheren könnte, hat sich in keiner Weise erfüllt. Gleich in seinem Anfangsstatement dämpfte der Bundespräsident jegliche Erwartungen: Österreich werde bei den von der EU verhängten Sanktionen keineswegs ausscheren und "im Einklang mit der EU" agieren. Russlands Präsident übte bei der gemeinsamen Pressekonferenz in der Hofburg zwar Kritik an den Sanktionen. "Alle politisch motivierten Begrenzungen sind eine sehr einseitige Sachen und bringen keine endgültigen Ergebnisse. Sanktionen sind für alle schädlich. Der russische Präsident ergänzte allerdings, dass die von Österreich mitgetragenen Sanktionen "uns nicht hindern, die Beziehung zu Österreich weiter auszubauen.

Umstrittener Satz

Van der Bellen sieht trotz des schwierigen Verhältnisses zwischen Russland und der EU "keine grundsätzliche Vertrauenskrise". Diese nicht ganz unumstrittene Formulierung wählte Van der Bellen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin, "Glaubwürdigkeitsfragen treten in der Politik immer wieder auf." Immerhin stehen die EU und Russland wegen der Krim, Russlands Vorgehen in der Ostukraine, Syrien und des Giftanschlags auf einen russischen Dissidenten in Großbritannien auf Kriegsfuß.

Nach dem Termin beim Bundespräsidenten spazierte Putin über den Ballhausplatz ins Kanzleramt zu Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nach einen Handshake im Marmorecksaal zogen sich Kurz und Strache in das ehemalige Kreisky-Zimmer, das Kurz zu seinem Büro umfunktioniert hat, zurück. Nach einem Vieraugengespräch stieß auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu der Unterredung dazu.

Heutiger Staatsbesuch des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir #Putin mit einem persönlichen Gedankenaustausch im Österreichischen Bundeskanzleramt. pic.twitter.com/gRgsQnyFJ0 — HC Strache (@HCStracheFP) 5. Juni 2018

Putin legt anschließend einen Kranz beim Siegesdenkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz einen Kranz nieder, abschließend eröffnet er die Ausstellung „Werke aus der Eremitage und des Kunsthistorischen Museums“ im Kunsthistorischen. Gezeigt werden 14 Meisterwerke von Botticelli bis Van Dyck. "Russland als Teil Europas zu begreifen, das

kann uns diese Ausstellung vermitteln", so Van der Bellen bei der Eröffnung, der auch der ehemalige deutsche Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder beiwohnte. Gegen 21 Uhr verließ der Konvoi die Wiener Innenstadt in Richtung Schwechat.

Verspätete Ankunft in Wien

Der russische Präsident Wladimir Putin landete am Dienstagnachmittag mit fast einer Stunde Verspätung in Wien gelandet. Putin war um circa 13.00 erwartet worden, gegen 14 Uhr war der Konvoi erst auf der Ostautobahn in Richtung Innenstadt unterwegs.

Staatsbesuch: Putin in Wien Österreichs musikalisches Wunderkind Alma Deutscher durfte auch aufspielen (c) BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC (DRAGAN TATIC) Missstimmung? Außenminister Lawrow und seine Amtskollegin Kneissl (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA) Im ehemaligen Kreisky-Zimmer im Kanzleramt empfängt Kurz Putin. Vizekanzler Strache darf dann auch dazu. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Auch Strache durfte mit Putin für die Fotografen posieren (c) BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC (DRAGAN TATIC) Auch zahlreiche Fans des russischen Präsidenten haben sich eingefunden - auch um Putin für die "Befreiung" der Krim zu danken. Eine Putin-Gegner demonstriert in der Innenstadt AUSTRIA-RUSSIA-DIPLOMACY Auf dem Weg zur Kranzniederlegung: Worüber sich Putin und Staatssekretärin Edtstadler in dem Augenblick unterhalten, ist nicht überliefert. Links Außenministerin Kneissl (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Putin schreitet zur Kranzniederlegung am Schwarzenbergplatz. Vor längerer Zeit wollten Strache oder auch Ex-ÖVP-Klubobmann Lopatka das Denkmal noch schleifen lassen (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Die Rote Armee hatte einen Teil Österreichs von den Nazis befreit Putin kommt, da muss Wien glänzen... oder zumindest der rote Teppich. Putin wird in der Hofburg empfangen Van der Bellen und Putin Putin in der Hofburg In Reih und Glied - die Ehrenkompanie des Bundesheers Auch ein Zwischenstopp in der Wirtschaftskammer steht auf dem dichten Terminkalender (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Den Schlusspunkt markierte eine Ausstellungseröffnung im Kunsthistorischen Museum - mit Leihgaben aus der Eremitage in St. Petersburg (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 1/18

Dort erwartete ihn eine Begrüßung mit militärischen Ehren. Der rote Teppich wurde ausgerollt, die Kameras brachten sich in Position. Polizeihubschrauber kreisten über dem Himmel, die Scharfschützen, die den Staatsgast aus Russland bewachen sollten, brachten sich in Stellung.

Russischer Präsident Putin im Wiener Burghof empfangen

"Wir wollen den russischen Präsidenten hier begrüßen und unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er die Krim 2014 vor ukrainischen Nationalisten gerettet hat", sagte die Aktivistin Jaroslawa Hiller, die ein T-Shirt mit "Die Krim gehört uns" trug und sich als Vertreterin der "russischen Diaspora von der Krim" vorstellte.

Foto © Koren

Weitere Demonstranten schwenkten russische Fahnen und hielten Transparente, in denen Russland als "Bastion des Friedens auf Erden" bezeichnet wurde, zusätzlich ertönte die russische Hymne. Auffällig war auch ein offensichtlich serbischer Demonstrant mit einer großen Tätowierung, die Gavrilo Princip, den Todesschützen von Sarajevo 1914, mit Pistole im Anschlag zeigte.

Putins Konvoi in Wien pic.twitter.com/zEXa3bbhkr — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) 5. Juni 2018

Österreich ist der erste EU-Staat, den Putin seit Antritt seiner vierten Amtszeit besucht. Der Kreml-Chef hatte ein besonders gutes Verhältnis zu Alt-Bundespräsident Thomas Klestil und seiner Frau Margot; mit Ski-Legende Karl Schranz wedelte er über die Pisten. Die bilateralen Beziehungen darf man trotz der Probleme auf globalem Parkett getrost als hervorragend bezeichnen. Im Zentrum stehen in erster Linie Wirtschaftsinteressen.

