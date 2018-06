Facebook

Das Gas-Jubiläum ist für Putin nur bedingt bedeutend © AP

Der Moment des Putin-Besuchs ist heikel, das Verhältnis zwischen Ost und West auf einem Tiefpunkt. Offiziell geht es bei dem Besuch um das Jubiläum des Gasvertrages. Ist das alles?



GERHARD MANGOTT: Für Putin bedeutet der Wien-Besuch in erster Linie, dass ihn ein EU-Staat empfängt - und damit den Beweis, dass die Strategie des Westens, Russland politisch und diplomatisch zu isolieren, nicht funktioniert. Das ist für Putin sicher der attraktivste Aspekt der Reise. Für die österreichische Regierung, die sich um diesen Besuch ja bemüht hat, gibt es zwei Motive: Das dominierende, das aber nicht zu sehr in den Vordergrund gerückt wird, ist, dass man eine Verbesserung des Marktzugangs für österreichische Unternehmen in Russland erreichen will.

