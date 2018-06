Facebook

Nato-Manöver in Polen und im Baltikum © APA/AFP/-

Unter Führung der USA haben mehrere NATO-Staaten am Sonntag in Polen und im Baltikum ein großes Manöver mit tausenden Soldaten gestartet. An der Übung namens "Saber Strike" nehmen nach Angaben der US-Armee insgesamt etwa 18.000 Soldaten aus 19 NATO- und Nicht-NATO-Staaten teil. Die Militärübung wurde mit einer Zeremonie in der litauischen Hauptstadt Vilnius feierlich gestartet.

Die seit 2010 jährlich stattfindende Übung soll bis zum 15. Juni dauern. Seit der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 hat die NATO ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärkt.

Die NATO-Staaten wollen angesichts möglicher Bedrohungen durch Russland die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen erhöhen. Nach Angaben aus Bündniskreisen soll sichergestellt werden, dass weitere rund 30.000 Soldaten im Fall einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen verlegt werden könnten. Auch die Einsatzbereitschaft von Kriegsschiffen und Flugzeugstaffeln soll entsprechend verbessert werden.

Es gehe darum, die Bewegungsfähigkeit von existierenden nationalen Streitkräften innerhalb Europas und über den Atlantik hinweg zu erhöhen, erklärte eine Bündnissprecherin am Wochenende. Eine neue NATO-Truppe sei nicht geplant.