Ministerpräsident Markus Söder (CSU) © APA/dpa/Lino Mirgeler

Heute tritt in Bayern eine neue Verordnung in Kraft: die umstrittene Kreuzpflicht für Landesbehörden. In allen Dienstgebäuden des Landes müssen ab heute Kreuze in den Eingangsbereichen hängen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine entsprechende Anordnung erlassen.

Die Begründung: Mit dem Aufhängen der Kreuze solle die christlich-abendländische Tradition des Freistaates unterstrichen bzw. deutlich gemacht werden. Nicht betroffen von der Verordnung sind Hochschulen, Theater und Museen.

Kritik von Kirchenvertretern

Die Opposition und sogar hochrangige Kirchenvertreter hatten sich gegen die Verordnung ausgesprochen. Im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl im Herbst komme es hier zu einer Instrumentalisierung des Kreuzes für politische Zwecke.

Während in Bayern also die Kreuze aufgehängt werden, trifft Söder heute im Vatikan auf Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI.