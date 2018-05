Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Noch-Neos-Parteichef Matthias Strolz erklärte im "Puls4-Sommergespräch" mit Corinna Milborn erneut die Hintergründe seines überraschend angekündigten Ausstieges aus Partei und Politik. Es sei schlicht seine Aufgabe als Gründer gewesen, zum richtigen Zeitpunkt zu gehen, erklärte er. Strolz habe einen Zeitpunkt gewählt, "an dem Neos die Dinge nicht mehr zu ersten Mal machen". Deshalb sei es für ihn Zeit gewesen, zu gehen.

Ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Wählern habe er nicht, obwohl er verstehe, dass sein Abgang für einigen zu früh kommt. Es sei wie bei den eigenen Kindern, die man irgendwann ins eigene Leben anlassen müsse. "Das ist dann nicht so, haha, alles lustig, da wird einem schon auch ganz anders." Milborn präsentierte eine Umfrage, wonach die Hälfte der Menschen den Neos eine Zukunftschance ohne Strolz geben, die andere Hälfte könne sich das nicht vorstellen. Strolz zeigte sich gelassen, er habe sich das in den Weihnachtsfeiertagen gut überlegt.

Er habe sogar Bekannten und Journalisten immer wieder gesagt, dass er bald seine Übergabe regeln wolle. "Aber das wollte niemand hören."

Für zahlreiche Lacher sorgten Auszüge aus dem Instagram-Account, auf dem sich einige - ganz eigene - Bilder des Politikers finden.

Oder dieses Posting:

Küsse in Amsterdam

Er wolle in Zukunft kein "Muppet" sein, sich aber dennoch in politische Dinge einmischen. Dass es in der Vergangenheit auch Spannungen in seiner Partei gegeben hat, sei normal. Ein Politik-Kollege habe ihm einmal gesagt: "Eine Partei ohne interne Spannung ist eine tote Partei."

Verärgert zeigte sich Strolz über ein Gerücht, er sei in Amsterdam am Flughafen gesichtet worden, als er eine junge Frau geküsst habe. "Das stimmt, das war halt nur meine Frau." Solchen Gerüchten müsse man immer sofort begegnen, bevor sie sich ausbreiten. "Das ist wie Senf: den bekommt du nicht mehr zurück in die Tube".

Kritik an Kurz

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe "viel von den Neos übernommen", in den wichtigen Punkten habe er jedoch ausgelassen. Es sei keine Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben worden und auch bei der Reform der Mindestsicherung sei viel falsch gelaufen.