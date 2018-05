In seiner Autobiographie übt Josef Cap Kritik an der Themensetzung seiner Partei im Nationalratswahlkampf. Spitzenkandidat Christian Kern habe der Sicherheitsfrage viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Kein gutes Haar lässt der langjährige Klubobmann der SPÖ, Josef Cap, an der thematischen Wahlkampfstrategie seines Parteiobmanns Christian Kern. In der am Montag erschienenen Autobiographie „Kein Blatt vor dem Mund“ (Kremayr & Scheriau, 190 Seiten, 22 Euro) widerspricht der einstige rote Rebell der These, dass die SPÖ angesichts der Fixierung von ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf die Schließung der Mittelmeer- und Balkanroute ohnehin keine Chance hatte, Platz eins zu verteidigen.

„Die erfolgreiche Themensetzung von Kurz und Strache wäre in dem Ausmaß nicht möglich gewesen, hätte die SPÖ diese Themen angesprochen und sozialdemokratische Lösungen, Perspektiven, Antworten angeboten", so Cap, der den Wiedereinzug in den Nationalrat trotz Vorzugsstimmenwahlkampfs verpasst hatte, in dem Buch. "Der zentrale Wahlkampf sprach die wahlentscheidenden Themen zu wenig an.“ Neben den traditionellen sozialdemokratischen Inhalten wäre es wichtig gewesen „auf Fragen, die mit dem Sicherheitsbegriff in Verbindung stehen, Antworten zu finden . Viele erwarteten sich Schutz und Sicherheit im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. Die Resonanz vieler Gespräche bestätigten diesen Befund.“ Bekanntlich unterstützte Cap, immerhin SPÖ-Vorsitzender des Wiener Bezirks Hernals, in den Diadochenkämpfen um die Michael Häupl-Nachfolge den nunmehrigen Bürgermeister Michael Ludwig.

Cap würdigt zwar den „Spirit“, den Kern mit der Präsentation des Plan A entfacht hatte, „sein Zustandekommen entsprach nicht der demokratischen Genese eines Partei- und Wahlprogramms.“

