Familienpicknick und Konzert: Regierung will am 30. Juni mit Bevölkerung Auftakt der Ratspräsidentschaft feiern.

Am 30. Juni übernimmt Österreich den EU-Vorsitz © Martin Huber

Ein Gipfeltreffen im wahrsten Sinne des Wortes bildet den Rahmen für die Staffelübergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich: Am 30. Juni sollen in Schladming aber nicht nur Politiker "Servus Europa" sagen, wie die Auftaktveranstaltung für die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr betitelt ist. Auch die Bevölkerung ist zum Feiern aufgerufen, etwa bei einem Picknick auf der Planai.

Hoch oben am Berg soll es beim Familienpicknick auch die Möglichkeit geben, mit Regierungsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Zur Stärkung dürften den Gipfelstürmern unter anderem Speckbrote gereicht werden. Zur offiziellen Staffelübergabe mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird nach Informationen der APA aus Regierungskreisen auch der bulgarische Premierminister Bojko Borissow erwartet. Am Abend soll die Bevölkerung bei einem Livekonzert in Schladming mit Musikern aus ganz Europa auf die Ratspräsidentschaft eingestimmt werden.