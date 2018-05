Facebook

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Die SPÖ wird bei der heutigen Sitzung des Parteipräsidiums ein neues Grundsatzprogramm und eine Organisationsreform beschließen. Wohin die Reise geht, will SPÖ-Chef Christian Kern nach der Sitzung bekannt geben. Neben einer inhaltlichen Neupositionierung will die Partei mehr basisdemokratische Elemente einbauen – bis hin zur Urwahl des Parteichefs. Bekanntlich steckt die SPÖ nach dem Verlust des Kanzleramts in einer Identitätskrise. Einziger Triumph bei fünf Wahlen im heurigen Jahr war der fulminante Erfolg von Peter Kaiser in Kärnten. In Niederösterreich und Tirol verzeichnete man ein Plus, in Salzburg ein Minus, bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck kam man nicht einmal in die Stichwahl. Das neue Programm wird im Oktober am Parteitag beschlossen, Kern stellt sich der Wiederwahl.