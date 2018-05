Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Die Abschaffung des Pflege-Regresses kommt dem Bund teurer als ursprünglich geplant. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat den Ländern bei der Landeshauptleute-Konferenz in Wien bis zu 340 Millionen Euro für das heurige Jahr zugestanden. Ursprünglich waren nur 100 Millionen budgetiert. Die Länder hatten zuletzt knapp 466 Millionen gefordert.

Wie der Vorsitzende der LH-Konferenz Michael Häupl bei einer Pressekonferenz erläuterte, sind die 340 Millionen eine Art Maximalwert. Das heißt, es wird am Ende des Jahres abgerechnet und sollten da weniger als 340 Millionen an Mehrkosten für die Länder entstanden sein, dann gibt es auch entsprechend weniger Geld vom Bund. Diese abgerechnete Summe soll dann auch die Basis für die kommenden Jahre sein.



Länder erhalten für Pflege bis zu 340 Millionen

Löger sieht keine Verlierer

Akzeptiert ist diese Lösung auch von den schwarzen Landeshauptleuten. Vorarlbergs Landeschef(ÖVP) meinte bei der Pressekonferenz, Löger habe in der Schlussphase der Verhandlungen "sehr faires Angebot" auf den Tisch gelegt. Nachgegeben haben letztlich beide Seiten. Denn zuletzt hatten sich die Forderungen der Länder noch auf fast 500 Millionen belaufen.

Finanzminister Löger sieht weder Gewinner noch Verlierer bei der heutigen Einigung zum Pflegekongress. Gemeinsam habe man am Verhandlungstisch gekämpft und das Bekenntnis, den Pflegeregress abzuschaffen, mit der Finanzierung besiegelt.

Nach Darstellung Lögers übernimmt der Bund neben den budgetierten 100 Mio. Euro ab 2018 in den Folgejahren weitere 30 Mio. Euro an Fixkosten und variable Kosten für den zu erwartenden Rückgang an Selbstzahlern in der Höhe von maximal 209 Mio. Euro. Festgelegt wurde auch, dass die Bundesländer in Folge der Vereinbarung keinen Gebrauch vom Konsultationsmechanismus machen.

Klar ist für Löger aber auch, dass mit dieser Einigung nur ein Symptom behandelt und die Wurzelbehandlung vertagt wurde. Die Pflege daheim werde nämlich mit der Abschaffung des Pflegeregresses aktuell benachteiligt. Das bedeute, dass die großen Aufgaben noch bevor stünden, nämlich die Anreize für die Pflege daheim zu stärken.

Die Landeshauptleute haben bei ihrer Konferenz zudem klar gestellt, dass sie bei einer Abschaffung der Notstandshilfe keine Mehrkosten akzeptieren würden, wenn dadurch verstärkt Betroffene in die von den Ländern finanzierte Mindestsicherung fallen. Wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer OTS betonte, sei eine Kostenzunahme jedenfalls vom Bund zu kompensieren.

Die entsprechende Position wurde auch von ÖVP-Landeshauptleuten bekräftigt.

Geringerer Betrag dank rechtlicher Klärung

Die Differenz zu den zunächst veranschlagten knapp 470 Mio. Euro wurde vom Vorarlberger Landeshauptmann Wallner erläutert. Die Länder, so versicherte er, hätten sich weder verrechnet noch sei die Summe absichtlich zu hoch gegriffen gewesen. Vielmehr habe es unterschiedliche Ansätze gegeben, was die alternativen Wohnformen betreffe. Die seien nicht einzuberechnen, was manche jedoch getan hätten.

"Es war eine Präzisierung in der gesetzlichen Auslegung nötig", berichtete Wallner. Denn man rede derzeit nur von der stationären Pflege oder der Behindertenhilfe. Die anderen Wohnformen seien nun nicht mehr berücksichtigt worden. Somit seien die 340 Mio. Euro - die ausdrücklich als Höchstwert festgelegt wurden - ein sehr gutes Ergebnis für beide Seiten, versicherte Wallner.

Nach der Abrechnung Ende des Jahres werden die Ausgaben für 2019 budgetiert - auf Basis dieser Daten. Sollte mehr Geld nötig sein, gibt es dieses nicht automatisch, sondern es wird wieder verhandelt, führte Häupl das Prozedere aus: "Wenn es mehr ist, müssen wir eben darüber reden."

Wenig Verhandlungsspielraum im Vorfeld

"Spielraum gibt es immer, sonst braucht man sich nicht hinsetzen, aber sehr viel Verhandlungsspielraum gibt es nicht, das muss man auch sagen", meinte Gastgeber Häupl (SPÖ) noch im Vorfeld der Konferenz. Der scheidende Wiener Bürgermeister, der zum letzten Mal bei einer LH-Konferenz dabei ist, verwies darauf, dass man dort fortsetzen werde, wo die Finanzlandesreferenten bei ihrer jüngsten Tagung geendet hätten. Häupl betonte zudem, dass auch das System der Pflege diskutiert werden sollte - also etwa, ob es sich um eine Versicherungsleistung handeln soll oder sie über Steuern finanziert werden soll.

Die Länder fordern, wie sich in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat, an die 500 Mio. Euro für den Entfall des Regresses. Der Bund wiederum bot zuletzt 100 Mio. Euro an Entschädigung an, wobei Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) - der an der heutigen Sitzung teilnimmt - bereits zuletzt gemutmaßt hatte, dass die Summe nicht ausreichen werde.

Einigung schon heute?

Tirols Landehauptmann Günther Platter (ÖVP) ging vor der Sitzung davon aus, dass man sich heute in Sachen Pflegeregress wird einigen können. Freilich fügte er umgehend an, dass die den Ländern entstehenden Kosten zur Gänze abgegolten werden müssten, habe der Bund doch die Abschaffung des Regresses beschlossen.

Ob die Länder exakt auf die eingemeldeten Summen bestehen würden, ließ der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner (ÖVP) offen. Man solle sich vor Verhandlungen nie auf eine genaue Zahl festnageln. Dass er entsprechende Zuwendungen des Bundes erwartet, stellte er aber klar. Er könne nur raten, eine ordentliche Abgeltung vorzunehmen, so Wallner mit leicht drohendem Unterton. Immerhin ist ja eine Klage der Länder gegen den Bund noch nicht vom Tisch.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zeigte jedenfalls wenig Bereitschaft, Abstriche zu machen. Denn die Zahlen, die man vorgelegt habe, seien ja korrekt. Die Erfolgschancen der heutigen Verhandlungen würden davon abhängen, ob der Bund vertreten durch Finanzminister Löger bereit sei, auf Augenhöhe zu verhandeln. Davon ging jedenfalls Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aus. Sie erwartet sich konstruktive Gespräche. Inhaltliches verlautete sie nicht.

Niessl weißt Zweifel an Berechnung zurück

Burgenlands Landeschef Hans Niessl (SPÖ) wies mögliche Zweifel an den Berechnungen der Länder zurück: "Die Zahlen sind sicher kontrollierbar, nachvollziehbar und richtig." Der Bund könne sie jederzeit prüfen. Auf die Frage, ob auch Drohgebärden gegen den Bund möglich sein könnten, meinte er: "Das ist zumindest eine Möglichkeit." Zusatz: "Aber ich bin immer jemand, der zunächst einmal die Zahlen auf den Tisch legt, überprüfen lässt und anschließend Verhandlungen führt." Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hoffte auf "offene Gespräche". Er sei ein "Mann der Mitte" und wolle dem Verhandlungspartner nicht drohen.

Offen ist, ob auch die von der Regierung geplante Abschaffung der Notstandshilfe heute behandelt wird. Diese würde ja für die Länder erhebliche Mehrkosten bringen, da viele Betroffene in die von den Ländern verantwortete Mindestsicherung fallen würden, wie Kaiser betonte. Daher und weil auch die verwundbarsten Gruppen von einer entsprechenden Schlechterstellung betroffen wären, könne er sich keine Zustimmung vorstellen, meinte der Kärntner Landeshauptmann.

Kompetenzbereinigung

Was die geplante Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern angeht, wegen der auch Reformenminister Josef Moser (ÖVP) zu den Verhandlungen beigezogen wird, zeichnet sich kein allzu großer Wurf ab. Denn die beiden heikelsten Punkte, das Armenwesen mit der Mindestsicherung und die Gesundheitsfinanzierung dürften in eine Arbeitsgruppe verschoben werden. Grundsätzlich soll aber der Artikel 12 Bundesverfassung, der die gemischte Gesetzgebung von Bund und Ländern regeln, künftig nicht mehr zur Anwendung kommen.

Wie Moser vor der Sitzung erklärte, würden heute die ersten Schritte gesetzt. Auch einen Zeitplan gibt es bereits: Er hoffe, dass die Auflösung des Artikels bis Ende des Jahres umgesetzt werden könne, sagte der Minister. Zu Beginn der Sitzung war Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) zu Gast. Er informierte über die Vorbereitungen zur kommenden EU-Präsidentschaft.