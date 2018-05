Facebook

Karmasin © APA/ROLAND SCHLAGER

Sophie Karmasin, die ehemalige Familienministerin, feiert ihr Comeback – bei den Sommergesprächen auf Puls 4. Die Meinungsforscherin wird nach Informationen der Kleinen Zeitung bei den traditionellen Sommergesprächen, die Corinna Milborn mit den Parteichefs aller fünf Parlamentsparteien führt, durch Umfragen die Reaktionen der Zuseher abfragen bzw. diese dann im TV analysieren und kommentieren .

„Ja, es ist mein erster großer Auftritt seit dem Ausscheiden aus der Politik“, erklärt Karmasin im Gespräch. „Mein Vorteil ist, dass ich nicht nur eine Außenbetrachtung, sondern auch eine Innenbetrachtung als ehemalige Ministerin liefern kann.“ An eine mögliche Befangenheit, wenn sie ehemalige Regierungs- oder Oppositionspolitiker analysiert, glaubt sie nicht. „Ich war ja immer parteifrei“, so die Meinungsforscherin, „und meine Analysen der Sommergespräche basieren auf den gemachten Umfragen.“

ÖVP-Chef Sebastian Kurz macht am kommenden Mittwoch (23. Mai) um 20.15 Uhr den Anfang, gefolgt am 28. Mai von Matthias Strolz, Christian Kern (4. Juni) und Heinz-Christian Strache (11. Juni). Die ehemalige Ministerin hat eine neue Firma gegründet „Karmasin - Research & Identity“, die sich nicht nur Umfragen, sondern auch der Umsetzung der Ergebnisse widmen will.

