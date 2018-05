Facebook

Poller in der Kärntnerstraße © Michael Jungwirth

Fast zwei Jahre nach dem schrecklichen Terroranschlag in Nizza, bei dem erstmals ein Lkw in einer Fußgängerzone als Waffe einsetzt wurde, ist nun auch die wohl bekannteste Einkaufsstraße Wiens, die Kärntnerstraße, vor einer Fahrt eines Wahnsinnigen geschützt. Auf der Höhe des Hotel Sachers wurden neun Poller in den Asphalt gegraben, die Arbeiten dürften in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Während vor dem Innenministerium und am Ballhausplatz versenkbare Poller installiert worden sind, hat man sich vor dem Kanzleramt, vor der Hofburg und am Rathausplatz für fixe Vorrichtungen entschieden.Vor dem Rathaus wurden 78 Poller eingelassen.

Die Kärntnerstraße war wegen der Symbolik in Kombination mit der relativ leichten Zugangsmöglichkeit ein besonders sensibler Punkt. Seit Monaten ist dort ein Polizeiwagen stationiert, der aber eine Amokfahrt nicht hätte verhindern können. Nach einer Lösung für die Mariahilferstraße, die trotz Fußgängerzone teilbefahrbar ist, wird noch gefeilt. Von der Idee, das Ausweichquartier des Parlaments am Heldenplatz mit speziellen Einrichtungen zu versehen, wurde wegen des enormen Aufwands Abstand genommen.

