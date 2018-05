Facebook

MEINL-REISINGER © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Würfel sind gefallen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Matthias Strolz wird nach Informationen der Kleinen Zeitung wohl die Wiener Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zur neuen Chefin der pinken Bewegung aufsteigen. Bereits am Dienstagabend sprach sich Strolz in kleiner Journalistenrunde für Meinl-Reisinger als seine Nachfolgerin aus, im ORF-Report kündigte die Wienerin ihre Bereitschaft zur Kandidatur an. "Ja, ich werde mich bewerben", erklärte sie. Und zur Frage, ob sie sich da drüber traue: "Icg bin nicht Matthias Strolz. Ich werde nicht in seine Fußstapfen treten. Ich werde neue Fußspuren setzen."

Dem Vernehmen will Strolz bereits beim erweiterten Parteivorstand am Mittwoch seine bisherige Stellvertreterin als Nachfolgerin vorschlagen. Die formelle und definitive Entscheidung über die künftige Leitung der Neos fällt allerdings erst bei der Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni, bis zum 9. Juni können sich auch noch andere Kandidaten für die Spitzenfunktion in Stellung bringen. Meinl-Reisinger zog an der Spitze der Wiener Neos bei den Landtagswahlen 2015 mit 6,16 Prozent in den Wiener Gemeinderat ein.

NEOS: Strolz für Meinl-Reisinger als Nachfolgerin

Abgewinkt hat bereits der bekannte Medienmanager und Neos-Mitbegründer Veit Dengler. Der Steirer hat noch dazu den Nachteil, dass er nicht für den Nationalrat kandidiert hat und somit nicht zum Klubobmann aufrücken kann. Sepp Schellhorn, der in nach dem Erfolg bei den Landtagswahlen in Salzburg vor dem Einzug in die Regierung steht, will lieber im Land Salzburg bleiben. Gehandelt werden auch der einstige Chef der jungen Liberalen Nikolaus Scherak sowie die pinke EU-Abgeordnete Angelika Mlinar, Scherak will aber Meinl-Reisinger den Vortritt lassen.

Meinl-Reisinger ist Juristin, in jüngeren Jahren arbeitete sie bei der ÖVP, zunächst bei Othmar Karas und dann bei Staatssekretärin Christine Marek, ehe sie zu den Neos wechselte.

Matthias Strolz nimmt seinen Abgang mit Humor, wie er auf Twitter beweist:

Und übrigens: Es ist einfach so, wie ich es gesagt habe. Nicht krank und auch kein viertes Kind. Nur das #Gerücht, dass ich am Sonntag küssend am Amsterdamer Flughafen gesehen wurde - das stimmt. Es war meine Frau. Huch. — Matthias Strolz (@matstrolz) 8. Mai 2018