Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will wegen des Iran-Atomdeals in Kürze mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May telefonieren. Die Konferenz sei für 19.30 Uhr (MESZ) geplant, hieß am Dienstagabend in Paris.

Sollte Trump tatsächlich die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen, würde dies eine faktische Aufkündigung des 2015 geschlossenen Vertrags bedeuten.

Die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens scheiterten laut NYT an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strenge Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten. Zudem sollten weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt werden. Die anderen Unterzeichnerstaaten - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland - wollen an der Vereinbarung festhalten.