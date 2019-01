Kleine Zeitung +

Analyse Eine "Kinderkrippe für Erwachsene"? Wie Donald Trump die USA verändert hat

Am 20. Jänner vor zwei Jahren wurde der Immobilienmogul als Präsidenten der USA vereidigt. Seitdem sorgt er für den täglichen Aufreger - mit banalem Geschwätz oder der Drohung mit Atomkrieg. Die Supermacht USA in den Händen eines zynischen Clowns. SO SAD!!!