Österreichs Wirtschaft steckt in einer Rezession, wie die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS in ihrer Herbstprognose attestiert haben. Im Vorfeld der Budgetrede, die Finanzminister Magnus Brunner am Mittwoch im Nationalrat halten wird, präsentiert die Bundesregierung jene Konjunkturmaßnahmen, die auch im kommenden Budget abgebildet werden. Die Details werden am Dienstag ab 14:30 Uhr von Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vorgestellt.