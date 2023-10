1. Österreich wird auch im kommenden Jahr mehr Geld ausgeben, als einnehmen. Wie entwickelt sich der Schuldenstand?

Die jüngsten Krisen schlagen sich natürlich direkt auf den Staatsschuldenstand durch. Alleine in den vergangenen drei Jahren baute die Republik deswegen so viele Schulden neu auf wie in den zwölf Jahren davor. Damit stieg Österreichs Gesamtverschuldung (Bund, Bundesländer, Gemeinden, Sozialversicherungen) auf satte 350,7 Milliarden Euro. Ein Absinken ist vorerst nicht in Sicht.