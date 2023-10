Die Wiener SPÖ gilt gemeinhin als das Machtzentrum in der Sozialdemokratie, nach ihr kommt maximal der Gewerkschaftsbund und dann sehr lange nichts. Am Montag hat nun Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landesvorsitzender Michael Ludwig bekannt gegeben, beim kommenden SPÖ-Bundesparteitag am 11. November, bei dem Andreas Babler zum neuen Vorsitzenden gekürt wird, nicht mehr für die Bundesgremien der Partei zu kandidieren. Er wolle sich künftig ganz auf Wien konzentrieren.