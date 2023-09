"Das billigste warme Essen ist ein Hamburger um 1,40 Euro". Das ist nur eine von mehreren kontroversen Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer, die durch ein geleaktes Video an die Öffentlichkeit gelangten.

In einer Runde von ÖVP-Funktionären legt Nehammer seine Meinung zu armutsgefährdeten Kindern, in Teilzeit arbeitenden Frauen und den Sozialpartnern dar. Das Video, das auf X (ehemals Twtter) mehrfach geteilt wurde, schlägt hohe Wellen - in der österreichischen Innenpolitik, aber auch in den sozialen Medien.