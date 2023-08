680 Millionen Euro muss das Bundesheer bis Ende des Budgetjahres 2023 verbrauchen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist zuversichtlich, dass kein Cent der geplanten Investitionssumme übrig bleibt. "Mission Vorwärts ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern ein Auftrag", sagte sie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Verträge im Volumen von 390 Millionen Euro seien bereits im ersten Halbjahr abgeschlossen worden, einiges an neuem Gerät und Ausrüstung auch schon bei der Truppe angekommen.

Eine richtungsweisende Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen: Der Ersatz für die drei Transportmaschinen C-130 "Hercules" werde bis Ende des Sommers fallen - "also bis spätestens 21. September", wie Tanner schmunzelnd anmerkte. Wie berichtet, favorisiert man bei den Luftstreitkräften die C-390 von Embraer als Nachfolgerin, ein relativ neues Modell am Markt mit Jetantrieb. Da US-Konkurrent Lockheed Martin mit seinem C-130-Nachfolger "Juliet" im Hintergrund derzeit massiv PR in Österreich betreibt, dürfte das Rennen aber noch offen sein. Die Verträge sollen jedenfalls Anfang 2024 unterzeichnet werden.

Eine Vorentscheidung sei auch beim Kauf neuer Jettrainer als Ersatz für die Saab 105 gefallen, wie Tanner bemerkte. Es werden zumindest zwölf Stück beschafft - mit einer Option auf zwölf weitere Trainingsjets. Derzeit werde aber geprüft, ob es nicht sinnvoller wäre, die zusätzlichen Jets teilweise durch Drohnen zu ersetzen.

Blick in die Unterlagen

Zum Thema europäischen Raketenabwehrschild "Skyshield" gibt es Anfang September eine Konferenz der "Airchiefs" aller Teilnehmerstaaten. Dabei wird Österreichs Luftwaffenchef Gerfried Promberger erstmals die Möglichkeit haben, in die Unterlagen der anderen Teilnehmer einzuschauen. "Danach werden wir Konkreteres wissen", sagte Tanner.

Klaudia Tanner und General Rudolf Striedinger präsentierten eine Halbjahresbilanz © CARINA KARLOVITSHBF

Bei der Pressekonferenz präsentierte die Verteidigungsministerin und Generalstabschef Rudolf Striedinger auch eine Einsatzbilanz über das erste Halbjahr. Beim Assistenzeinsatz Schengen (Grenzüberwachung) sei es endlich gelungen, die Einsatzzahlen zu reduzieren. "Das ist ein großer Vorteil für uns, weil wir damit auch die Anzahl der Grundwehrdiener im Einsatz deutlich reudzieren können. Damit sind wir in der Lage die Grundwehrdiener vermehrt in die waffengattungsbezogene militärische Ausbildung zu führen", so Striedinger. Seit Juli sind aber immer noch 820 Soldatinnen und Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz, 100 davon in der Botschaftsbewachung in Wien.

Tanner verwies auf die erfolgreichen Bemühungen zur Personalgewinnung. Damit sei es gelungen in diesem Jahr 1233 neue Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete aufzunehmen. "Die Maßnahmen beginnen zu wirken, aber wir sind noch nicht am Ende angelangt", sagte Tanner. Insbesondere der Frauenanteil im Heer müsse noch erhöht werden.