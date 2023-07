Hatte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwochabend in der ZiB2 auf Armin Wolfs Frage "Was ist normal denkend?" noch eher zurückhaltend reagiert, fand Vizekanzler Kogler am Freitagabend eindeutige Worte und verteidigte seine Kritik an der Wortwahl der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Diese Aufteilung ist ein großes Problem. Die Einteilung in normale, nicht normale und abnormale Menschen führt ins Unglück und ist brandgefährlich."

Klimaschutz

Angesprochen auf das nicht vorhandene Klimaschutzgesetz äußerte sich Kogler weniger konkret: "Ich kann nur sagen, wir arbeiten daran". Den Klimaklebern gestand er zu, "dass sie auf große Versäumnisse aufmerksam machen", allerdings sei es nicht hilfreich, wenn der Sache mehr geschadet würde, als genutzt.