Nun heißt es warten. In der zweiten Augustwoche werden die rund 11.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Medizin-Aufnahmetests erfahren, ob ab Herbst einer der 1.850 begehrten Studienplätze in Wien, Graz, Linz und Innsbruck für sie reserviert ist. Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), sollen sie alle nach ihrem Studienabschluss auch tatsächlich als Ärzte in Österreich tätig sein. In seiner Rede „Österreich 2030“ im März forderte er eine Berufspflicht.